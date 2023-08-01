الحكومة: تقرير يومي من لجنة إدارة الأزمات لمتابعة خطة تخفيف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج – قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة الأزمات تقدم تقريرا يوميا لمتابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأضاف سعد، في بيان اليوم، أن اللجنة أشار إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شئون إدارة‬‎ ‎‫ الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض، وانتهت إلى عدة نتائج، كان منها: تخفيف معظم المحافظات الأحمال الداخلية.

كما نوّه بالتزام المحافظات بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات ‬‎ ‎‫المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات، والتنبيه على المحافظات التي لم تطبق مختلف القرارات بضرورة الالتزام.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن وزارة النقل التزمت بغلق إنارة الطرق الرئيسية بين المحافظات.‬‎‬‬

وأوضح السفير نادر سعد أن لجنة الأزمات صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، تتابعها لجان متخصصة.

ونوّه اليبان بأن لجنة إدارة الأزمات تواصل اجتماعاتها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.