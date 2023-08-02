السيسي يوجه بتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

كما أكد أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.

وقال االمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات التنفيذ والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع.

وأوضح أن من هذه المشروعات: تطوير مستشفى أورام دار السلام “هرمل”، بالتعاون مع “أرقى “المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزا عالميا متطورا لتشخيص وعلاج الأورام، وأيضًا تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة.

كما تابع جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضًا على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التي تم تقديمها في إطار مبادرات الصحة العامة، إذ بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي قدمتها جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن.