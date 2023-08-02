مال وأعمال

أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – رفعت أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في أغسطس بما يتراوح بين 18 و39% مقارنة مع أسعار يوليو في ضوء ارتفاع أسعار النفط وشح المعروض العالمي من غاز البترول المسال، بحسب ما قال متعاملون.

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وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أغسطس 70 دولارا إلى 470 دولارا للطن بينما قفز سعر البيع الرسمي للبوتان 85 دولارا إلى 460 دولارا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال لكل منهما نقطة غليان مختلفة.

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ويستخدم غاز البترول المسال بشكل أساسي وقودا للسيارات والتدفئة، كما يدخل ضمن المواد الأولية لبتروكيماويات أخرى.

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كما رفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان في أغسطس 70 دولارا إلى 470 دولارا للطن بينما ارتفع السعر للبوتان 130 دولارا ليصل إلى 465 دولارا للطن.

فيما يُستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لسوناطراك فهو معيار لتركيا ومنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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