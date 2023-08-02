صندوق الاستثمارات السعودي يعين بنوكا لإصدار صكوك بقيمة 3…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - وكالات – عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF” بنوكا لإصدار صكوك دولارية، لأول مرة، وبقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، بحسب مصادر بلومبرج.

وقالت المصادر إن بنوك “HSBC “و”Standard Chartered “وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية ستتولى بترتيب الطرح.

ويعد هذا الطرح المرتقب الثاني من نوعه بعد أن جمع الصندوق 5.5 مليارات دولار من بيع سندات خضراء في فبراير الماضي.

وأشارت مصادر بلومبرج إلى أن إصدار الصكوك قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وقد يتم تأخير موعد الإصدار.

ووقع الصندوق اليوم الثلاثاء اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق “مبكو”، لزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.70 مليون ريال.

وبحسب بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، فسيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة من قبل الصندوق، بحيث تمثل ملكية الصندوق في رأسمال الشركة نحو 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.

ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وسيكتتب الصندوق في نحو 20 مليون سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.

وستخضع الزيادة في رأس المال للحصول على موافقات “هيئة السوق المالية” و”تداول” السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.