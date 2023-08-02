انت الأن تتابع خبر ارتفاع سعر الذهب متأثرا بسعر الدولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية أن أسعار الذهب ارتفعت ، الأربعاء ، بسبب تراجع سعر الدولار الأميركي .

وأفادت الشبكة أنه بعد تراجع أسعار الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية إثر قرار وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة بالاقتصاد الأميركي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار.

كما ارتفعت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولار، في حين استقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1246.49 دولار.



أما محليا بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 39.60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينارا لجهة البيع.



وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.60 و 35.20 دينار على التوالي.