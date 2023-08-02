انت الأن تتابع خبر النفط في أعلى مستوياته منذ نيسان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية ، أن سعر النفط قد ارتفع ، الاربعاء، وتداول بأعلى مستوى له منذ نيسان الماضي .

وأظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، بقدر أكبر مما كان متوقعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في تشرين الأول بنسبة 1.1 بالمئة أو ما يعادل 92 سنتا، لتصل إلى 85.83 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.03 بالمئة أو 84 سنتا، ليصل إلى 82.21 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان عند التسوية أمس الثلاثاء، لتتوقف سلسلة من المكاسب التي استمرت لثلاثة أيام.

وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل الأسبوع الماضي في 28 تموز الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.