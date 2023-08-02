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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد أن ارتفعت في يوليو عندما راهن المستثمرون على تراجع الإمدادات عالميا ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر إلى 84.91 دولار للبرميل منخفضة 52 سنتا أو 0.6% عند التسوية. ووصلت يوم الاثنين تسوية عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها منذ 13 أبريل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.37 دولار للبرميل منخفضا 43 سنتا أو 0.5% عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغ أعلى مستوى منذ 14 أبريل.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.40%. والدولار القوي يجعل الخام أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.
وتوقع استطلاع لرويترز أيضا أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.
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