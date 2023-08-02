مال وأعمال

النفط يتراجع مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد أن ارتفعت في يوليو عندما راهن المستثمرون على تراجع الإمدادات عالميا ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.

predco_adv_2021

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر إلى 84.91 دولار للبرميل منخفضة 52 سنتا أو 0.6% عند التسوية. ووصلت يوم الاثنين تسوية عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها منذ 13 أبريل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.37 دولار للبرميل منخفضا 43 سنتا أو 0.5% عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغ أعلى مستوى منذ 14 أبريل.

BonatMisr

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.40%. والدولار القوي يجعل الخام أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

HapiSalonWhite

وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وتوقع استطلاع لرويترز أيضا أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتراجع مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا