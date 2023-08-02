- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 01:10 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء أنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية.
وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء.
وقالت الهيئة إنه يجب تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة على أن يكون الدفع عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأضافت أن الشحن سيكون في الفترة من الأول من سبتمبر حتى العاشر منه و/أو من 20-30 سبتمبر و/أو 15-25 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.