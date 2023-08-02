مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 01:10 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء أنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية.

وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء.

وقالت الهيئة إنه يجب تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة على أن يكون الدفع عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأضافت أن الشحن سيكون في الفترة من الأول من سبتمبر حتى العاشر منه و/أو من 20-30 سبتمبر و/أو 15-25 أكتوبر.