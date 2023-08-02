انت الأن تتابع خبر تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى منذ أسبوعين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت قيمة الأسهم الأوروبية ، الأربعاء، لأدني مستوى لها منذ أسبوعين ، بينما تصدرت أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 تموز الماضي.

وتراجع المؤشر بنحو واحد بالمئة ، الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

و فر المستثمرون على مستوى العالم من الأصول عالية المخاطر بعدما خفضت وكالة فيتش بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز" هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة بحلول الساعة (07:08) بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو.



وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأمريكية الألمانية 5.4 في المائة بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1 في المائة رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.