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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار القمح والذرة تقفز إثر هجوم روسي على ميناء أوديسا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 04:13 مساءً - وكالات _ قفزت أسعار القمح والذرة، إثر صدور تقرير أفاد بأن هجوما روسيا ألحق أضرارا بمرفق ساحلي في أحد الموانئ بمنطقة أوديسا في أوكرانيا.
ونقلت “بلومبيرج” اليوم، عن أوليه كيبر الحاكم الإقليمي، قوله “القوات الروسية قصفت الجزء الجنوبي من أوديسا خلال الليلة الماضية، بطائرات مسيرة”.
وأسفر القصف عن اشتعال النيران في بعض الأغراض والوحدات ومنشآت البنية التحتية الصناعية، كما تعرضت صومعة لأضرار.
وقفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بـ 4.7 في المائة لتصل قيمتها إلى 6.8275 دولار للبوشل، قبل أن يتم تداولها بواقع 6.74 دولار بحلول الساعة (12:45) مساء في سنغافورة، كما ارتفعت أسعار محاصيل الذرة بنسبة 2 في المائة.
وتدرس أوكرانيا حاليا سبل الحفاظ على تدفق صادرات المحاصيل بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي تسمح بتصدير شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.
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