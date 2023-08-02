مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:08 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني