- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أغسطس 2023 11:08 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وأضافت الهيئة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.