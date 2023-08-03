انخفاض واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال لأدنى مستوى منذ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أغسطس 2023 01:10 صباحاً - وكالات – انخفضت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021؛ إذ تراجعت شحنات هذه المادة بنسبة 7% في يوليو المنصرم إلى 8.6 مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، وفقا لبيانات تتبع السفن التي نشرت الأربعاء.

وكانت واردات القارة من الغاز الطبيعي المسال قد انخفضت بشكل حاد العام الماضي مع قطع روسيا بشكل متزايد إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد بدء حرب أوكرانيا.

ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع أسعار الغاز القياسية في المنطقة، وبنسبة تجاوزت 80% خلال هذه الفترة.

وأدى انخفاض الأسعار إلى جعل السوق الأوروبية أقل جاذبية، حيث اختار تجار الغاز الطبيعي المسال إرسال شحنات إلى آسيا أو انتظار ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وقفزت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60% في عام 2022 لتعويض فقدان إمدادات الغاز الروسية بعد حرب أوكرانيا.

ولدى المنطقة حاليا مخزونات أعلى من المتوسط وتواجه طلبا ضعيفا، لكنها قد تحتاج إلى رفع الأسعار لجذب الإمدادات بعيدا عن منافسيها في آسيا في الوقت الذي تستعد فيه لفصل الشتاء.