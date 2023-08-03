انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط 1% بعد انخفاض المخزونات الأميركية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط أكثَرَ من 1% الأربعاء، وجرى تداولها بالقرب من أعلى مستوياتِها منذُ أبريل (نيسان)، وذلك بعدما أظهرتْ بياناتٌ تراجُعَ مخزوناتِ النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلكٍ للوقود في العالم بقدرٍ أكبرَ مما كان متوقعًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أكتوبر (تشرين الأول) 92 سنتًا أو 1.1% إلى 85.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتًا أو 1.03% إلى 82.21 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو (تمّوز)، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقامٍ لمعهد البترول الأميركيّ، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاضٍ قدرُهُ 1.37 مليون برميل.