وزيرة الخزانة: خفض فيتش تصنيف أمريكا الائتماني غير مبرر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء عن اعتراضها على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، واصفة إياه بأنه “غير مبرر تماما” لأنه تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقالت يلين إن إعلان فيتش يوم الثلاثاء لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأمريكي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن.