الاقتصاد الروسي ينمو 5.3% على أساس سنوي في يونيو

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - – قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن الاقتصاد الروسي نما 5.3% في يونيو على أساس سنوي بعد زيادة 5.4% في مايو.

وأضافت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا ارتفع 0.04% على أساس سنوي في يونيو، بعد زيادته 1.4% في الشهر السابق له.