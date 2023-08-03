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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الروسي ينمو 5.3% على أساس سنوي في يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - – قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن الاقتصاد الروسي نما 5.3% في يونيو على أساس سنوي بعد زيادة 5.4% في مايو.
وأضافت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا ارتفع 0.04% على أساس سنوي في يونيو، بعد زيادته 1.4% في الشهر السابق له.
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