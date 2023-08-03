مخزونات النفط الأمريكية تسجل أكبر انخفاض أسبوعي لها على…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أغسطس 2023 11:08 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 17 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها على الإطلاق.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت إلى 439.8 مليون برميل. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته انخفاضها 1.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام ارتفع 39 ألف برميل يوميا.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 1.5 مليون برميل إلى 219.1 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بتراجعها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 0.8 مليون برميل إلى 117.2 مليون، مقابل توقعات بارتفاعها 0.1 مليون.

وتراجعت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام 391 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.