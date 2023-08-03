انت الأن تتابع خبر سعر غرام الذهب عيار 21 محليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح الخميس، النشرة اليومية لأسعار الذهب في الأردن.

وأشارت النشرة، ان سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، بلغ 39.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.70 دينار لجهة البيع.

وحسب التي، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.40 دينار و 35 دينارا على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تعاملاته بالأسواق العالمية صباح اليوم الخميس، عند سعر 1935 دولارا للأونصة الواحدة.