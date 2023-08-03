انت الأن تتابع خبر ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد هبوطها إلى مستوى حاد أمس الأربعاء، بسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المعنويات، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة الخميس.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 83.24 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 بالمئة إلى 79.53 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم على خلفية المخاوف من نقص المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط حول العالم، والتي من المتوقع تمديدها في اجتماع مقرر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين غدا الجمعة.