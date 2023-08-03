انت الأن تتابع خبر الكشف عن حجم محفظة التمويل الدولية بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظرا لما يتمتع به الأردن من استقرار وموقع استراتيجي، اختارت مؤسسة التمويل الدولية، الأردن مركزا إقليميا لعملياتها في 15 دولة في المنطقة ومحيطها.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مختار ديوب، بمناسبة إعلان الأردن مركزا إقليميا يغطي عمليات المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، أن المركز الإقليمي في الأردن مهم للغاية للأردن ودول المنطقة؛ لأنه يتيح للمؤسسة تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وجذب استثمارات للقطاع الخاص.

ديوب، أشار إلى أن المؤسسة التزمت العام الماضي بتقديم قرابة 184 مليون دولار أميركي للأردن لدعم مشاريع حيوية، موضحا أن حجم محفظة عمليات المؤسسة الحالية في الأردن بلغ قرابة نصف مليار دولار.

"استثمرت المؤسسة بتطوير مشاريع حيوية وفق شراكات بين القطاعين العام والخاص أبرزها تطوير مطار الملكة علياء الدولي، وبناء المدارس في محافظات أردنية عدة"، وفق ديوب، الذي أشار إلى أن المؤسسة تعمل حاليا بالشراكة مع الحكومة الأردنية لتوفير التمويل لتطوير جسر الملك الحسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن ومشروع الناقل الوطني للمياه.

وأكد أن المؤسسة تعمل على دعم الحكومة الأردنية بمشاريع على المدى الطويل رغم تحديات تطرأ، موضحا على سبيل المثال أن "أزمة جائحة كورونا وتحديات رافقتها لم تمنع المؤسسة من الاستمرار بعملها وواصلت دعمها لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وبين ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تدعم الأردن في مختلف القطاعات، موضحا أن المؤسسة تدعم الاقتصاد الأخضر ومشاريع مائية في بلد يعاني ندرة في المياه.

وأشار إلى أن المؤسسة تدعم أيضا؛ قطاع ريادة الأعمال، الذي يعد إحدى أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية وتحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، فيما يجري توقيع اتفاقية برنامج جديد لدعم الشركات الناشئة.

دعم الأردن في مواجهة التغير المناخي

ديوب، أوضح أن دعم بلد مستقر واستراتيجي مثل الأردن أمر ضروري لجذب المزيد من السياحة والقيام بالمزيد من الأعمال، مشيرا إلى أن المؤسسة تنفذ هذه المشاريع في الأردن لدعم النمو وتوفير مزيد من الوظائف لأنه من الضروري تهيئة الظروف للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من الشباب القادمين إلى سوق العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة على دعم الأردن في مواجهة تحديات التغير المناخي، موضحا أن المؤسسة تدعم السندات الخضراء، التي من شأنها المساعدة على تمويل المشروعات الخضراء في المملكة، والتصدي للتحديات المناخية المتزايدة، ومساندة النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن المؤسسة تعمل أيضا على المساهمة في تمويل المباني الخضراء لضمان بناء منازل صديقة للمناخ، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع أمانة عمّان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تهدف إلى تطوير وتحسين السياسات والإطار التنظيمي للمباني الخضراء في مدينة عمّان.

وفي إطار دعم الأردن للطاقة المتجددة، أكد ديوب أن المؤسسة أول من استثمر في الأردن في هذا القطاع بإنشاء مزرعة رياح، وتطوير المشاريع اللاحقة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تقديم المشورة للحكومة بشأن مشروع الناقل الوطني للمياه كمشروع "كبير وحيوي" لتحلية المياه وإتاحة حصول الأردن على مزيد من المياه النظيفة، لمواجهة الضغط والشح الذي يواجهونه حاليا.

العام الماضي، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير تمويل استثماري يصل إلى 400 مليون دولار للمطور لمشروع الناقل الوطني للمياه.

وأوضح ديوب، خلال فعالية لإعلان الأردن مركزا إقليميا أن المملكة ستشهد أنشطة متزايدة بدعم من المؤسسة، مؤكداً على استمرار دعم الأردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة وآملاً في زيادة التعاون في المستقبل وتعظيم الاستفادة من الفرص والأدوات التمويلية المتاحة لدى المؤسسة من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، والمساعدة في تنفيذ أولويات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

ويبلغ حجم استثمارات المؤسسة في الأردن أكثر من ملياري دولار، مما ساعد على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وتوفير الدعم المالي والفني لعدد من شركات القطاع الخاص الأردني في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والصناعات الدوائية والبنوك والمشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة.