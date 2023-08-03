انت الأن تتابع خبر ارتفاع معدّل التضخم إلى 47,83% في تركيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع معدل التضخم السنويّ في تركيا، وفق بيانات رسميّة صدرت الخميس، إلى 47,83%، خلال يوليو (تمّوز) الماضي.

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي توقعاته لأكثر من الضعف حتّى نهاية العام إلى 58% من 22,3% بعد شكوك استمرت سنوات من خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.



ويتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجّل نسبة تُعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85% في أكتوبر (تشرين أوّل) من العام الماضي.

وأعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزيّ حفيظة غاية أركان، في أول مؤتمر صحفيّ لها الأسبوع الماضي، أنّ التضخم سيرتفع مؤقتًا، نظرًا لارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.