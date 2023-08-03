تباطؤ الطلبيات الجديدة يضغط على الشركات السعودية غير النفطية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أغسطس 2023 08:12 مساءً - العربية نت _ أظهر مسح اليوم الخميس تراجع نشاط الشركات غير النفطية في السعودية خلال يوليو مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض إلى 57.7 في يوليو من 59.6 في يونيو مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ في النمو إذ بلغ 63.1 في يوليو من 69.5 في يونيو مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب وفقا لـ””.

وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو/ حزيران وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.