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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تعتزم خفض صادرات النفط 300 ألف برميل في سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن بلاده ستخفض صادرات النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر .
وأوضح أنه “في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستواصل روسيا طوعا خفض إمداداتها النفطية في شهر سبتمبر، الآن بواقع 300 ألف برميل يوميا، من خلال خفض صادراتها بهذه الكمية إلى الأسواق العالمية”.
وتعهدت روسيا بالفعل بخفض إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا، تعادل خمسة بالمئة من الإنتاج، منذ مارس وحتى نهاية العام.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية التي أعلنت يوم الخميس أنها ستمدد خفضا طوعيا للإنتاج قدره مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر.
وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أعلنت روسيا والسعودية عن خفض الإمدادات في أوائل يوليو ، وقفز خام برنت القياسي العالمي من حوالي 76 دولارا للبرميل إلى ما فوق 83 دولارا حاليا.
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