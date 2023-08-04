طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 227 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 12:12 مساءً - وكالات _ ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في حين انخفض تسريح العمال إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا في يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الحكومية زادت 6000 طلب إلى 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 يوليو، وكان اقتصاديون استطلعت “” آراءهم توقعوا 227 ألف طلب.

ولا يزال سوق العمل هذا العام قويا رغم ارتفاع الفائدة والضغوط الاقتصادية واحتمالية دخول الاقتصاد في ركود في بداية العام المقبل.

وفي حين كانت هناك عمليات تسريح بارزة في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، لا تزال الشركات الصغيرة تعزز عدد الموظفين عندها بعد أن تم تقليصها من قبل الشركات الكبيرة، في محاولة لجذب الكفاءات.

وذكرت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر يوليو، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة.