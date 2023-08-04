ارتفاع على أسعار النفط

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رياض - احمد صلاح - بعد تعهد السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل، ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم تشرين الأول 30 سنتًا، أي ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 85.44 دولار للبرميل، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول 36 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، 81.90 دولار للبرميل.

واسترد برنت أمس الخميس، خسائره التي بلغت 2 بالمئة في جلسة الأربعاء مما يجعل العقود الآجلة في طريقها لتحقيق زيادة أسبوعية نسبتها 0.4 بالمئة، بينما من المنتظر أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع مرتفعًا 1.4 بالمئة بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية بأكبر قدر على الإطلاق يوم الأربعاء.