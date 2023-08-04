انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار الغاز .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم التراجع الذي شهدته منذ نهاية العام الماضي، الا ان أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا خلال تعاملات الجمعة، بنسبة 1.5 بالمئة، مسجلة 351.9 دولار للألف متر مكعب، في ظل موجة الحر.

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر أيلول المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 1.5 بالمئة إلى 351.9 دولار لكل ألف متر مكعب، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وفي مستهل التعاملات ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 354.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد بدأت في التراجع منذ نهاية العام الماضي، وفي 25 أيار الماضي انخفضت إلى ما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين، إلا أنها عادت للارتفاع مجددا.