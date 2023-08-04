مال وأعمال

إيرادات الميزانية السعودية تسجل 314.8 مليار ريال في الربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الميزانية السعودية تسجل 314.8 مليار ريال في الربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 04:10 مساءً - العربية نت _ سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 314.82 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 320.09 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 5.27 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

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وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، فإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 13% إلى 135.08 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بنحو 120 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 28% إلى نحو 179.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل نحو 250.36 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

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وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% إلى نحو 314.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل إيرادات نحو 370.37 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

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وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 9% إلى نحو 320.09 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل نحو 292.46 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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