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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلينكن: الولايات المتحدة ستضمن قدرة روسيا على تصدير الغذاء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 04:10 مساءً - _ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستضمن أن يتمكن الجميع بما في ذلك روسيا من تصدير المنتجات الغذائية بأمان، في حالة عودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال بلينكن ردًا على سؤال حول مخاوف روسيا بشأن تأمين وشحن منتجاتها: “في حالة العودة إلى اتفاقية الحبوب، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل فرد يمكنه تصدير المواد الغذائية بحرية وأمان، بما في ذلك روسيا”.
وأضاف بلينكن أن “على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستعود إلى اتفاقية الحبوب في البحر الأسود”.
وتشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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