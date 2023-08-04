الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي بضغط ارتفاع عوائد السندات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي_ يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له على الأرجح في ستة أسابيع، صباح اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1971.70 دولار للأونصة.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو تموز في الجلسة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر ، أمس الخميس، بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.

وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا مع ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهرًا في يوليو مع استمرار شح العمالة.

ورفع بنك إنجلترا (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوياته في 15 عامًا أمس الخميس، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وحذر من أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة من الوقت.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.6 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاتنيوم 0.2% إلى 1260.65 دولار للأونصة.