مال وأعمال

“أدنوك” تعتزم الاستحواذ على 30% بحقل غاز أبشيرون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر “أدنوك” تعتزم الاستحواذ على 30% بحقل غاز أبشيرون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ، اليوم الجمعة، أنها ستستحوذ على 30% من حقل أبشيرون للغاز والمكثفات في بحر قزوين قبالة ساحل باكو.

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وستمتلك بموجب الاتفاق كل من شركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار وTotal Energies نسبة 35% في الحقل.

وكانت Total Energies قد أعلنت بدء تسليم الغاز من أبشيرون في يوليو ، وقبل اتفاق اليوم، كانت تمتلك 50% شأنها شأن سوكار.

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ويأتي استثمار أدنوك في أذربيجان في إطار خطة إستراتيجية لزيادة أنشطتها الدولية في قطاع الغاز.

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وزادت أدنوك تركيزها على سوق الغاز مع اشتداد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص كميات كبيرة للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الذي يأتيها عبر أنابيب من روسيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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