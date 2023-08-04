مال وأعمال

الفاو تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يوليو الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفاو تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يوليو الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أغسطس 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ، في يوليو، من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

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وقالت المنظمة اليوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021.

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كانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12% تقريبًا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

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وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12% مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.

وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15% على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسًا إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود. كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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