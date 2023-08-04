انت الأن تتابع خبر ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 0.96% . والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.96% ، كما جاء في بيانات التداول في بورصة لندن ، للمرة الأولى منذ أشهر ، مع توقعات المزيد من الارتفاع قريبا ، ويمكن أن يصل إلى 90 دولارا للبرميل.

وأظهرت البورصة أن سعر العقد الآجل لخام برنت، المبرمج للتسليم شهر أكتوبر، تجاوز 86 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 17 أبريل 2023.

وبحسب بيانات البورصة في تمام الساعة 18:32 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.96% ليصل إلى 86.07 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 18:38 بتوقيت موسكو، كان تداول خام برنت عند 86.12 دولارا (بنسبة 1.02%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المبرمجة للتسليم في سبتمبر، بنسبة 1.03%، لتصل إلى 82.55 دولارا للبرميل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد وعدت، في 24 يوليو الماضي، باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.

ويرى خبراء الاقتصاد لدى بنك UBS بأنه من المتوقع أن يواصل خام برنت الارتفاع أعلى هذا المستوى في ظل وجود الكثير من العوامل والنقاط الإيجابية التي تدعم صعود النفط.

ورجح خبراء المصرف الاستثماري السويسري بأن ترتفع أسعار خام برنت نحو مستوى 90 دولار للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، في ظل توقعات تعافي الطلب القوية للغاية، واحتمالية تجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات 103 مليون برميل يوميا في أغسطس الجاري، ورغم ذلك، فإنه من المرجح أن يظل المعروض النفطي ضعيفا في ظل تمديدات خفض الإنتاج الطوعية من روسيا والسعودية.



وفي الوقت ذاته، تحدث اقتصاديو مصرف UBS عن الاضطرابات السياسية في ليبيا والتي قد تهدد بتوقف صادراتها النفطية خلال سبتمبر المقبل، ومن ثم قد يحدث عجز بأسواق النفط الخام بحوالي 2 مليون برميل يوميا، وهذا بدوره قد يدفع خام برنت للارتفاع بقوة.

يذكر أن خبراء الاقتصاد لدى مجموعة TD Securities أصدروا سابقا توقعاتهم لأداء النفط الخام خلال الفترة المقبلة، واستمروا في تحليلهم الصعودي لمستويات الأسعار بعد تعزيز المكاسب الأخيرة، بدعم من من توقعات الطلب القوي في الولايات المتحدة والتحفيز الاقتصادي والعودة إلى تطبيع الاقتصاد بعد إنهاء قيود الإغلاق في الصين، وهو ما قد يدعم ارتفاع الطلب الصيني بأكثر من 2 مليون برميل يوميا.

وتابع خبراء البنك الكندي بأن التخفيضات الجارية في إنتاج تحالف أوبك بلس والتي من المحتمل وأن تشمل الآن على الأرجح خفضا إضافيا بمقدار 500 ألف برميل في اليوم من روسيا، يشير إلى أن السوق قد تشهد تضييقا شديدا وربما قد يحدث عجز بأسواق النفط خلال الربع الثالث والأخير من العام الجاري وهذا يدعم الأسعار.