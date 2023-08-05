مال وأعمال

أسعار الأرز العالمية قرب أعلى مستوى في 12 عاما

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الأرز العالمية قرب أعلى مستوى في 12 عاما من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 5 أغسطس 2023 03:12 مساءً - وكالات _ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8 في المائة في يوليو، مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.

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وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ ​​129.7 نقطة في المتوسط في يوليو مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20 في المائة تقريبا في يوليو من 108.4 نقطة العام الماضي، وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

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كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند ، التي تسهم بما يصل إلى 40 في المائة من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز. والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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