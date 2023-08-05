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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يمنع مستثمري الدول غير الصديقة من امتلاك حصص بالشركات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 5 أغسطس 2023 04:09 مساءً - وكالات _ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، قانوناً يمنع المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة من امتلاك حصص في شركات وبنوك روسية كبرى.
وأوضحت وكالة الإعلام الروسية “ريا” أن الحكومة الروسية ستضع قائمة بالشركات الروسية التي يشملها القانون، بما في ذلك جميع البنوك والشركات المهمة التي تتجاوز حجماً معيناً من حيث الإيرادات أو الموظفين أو الأصول أو مدفوعات الضرائب.
وبموجب القانون، يمكن تعليق حقوق المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وتوزيع حصصهم بشكل متناسب بين المالكين الروس.
وكثفت موسكو تحركاتها في الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على أصول للشركات الغربية رداً على مصادرة أصول مملوكة لها في الخارج.
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