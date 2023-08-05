مال وأعمال

الذهب يرتفع والدولار يتراجع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع والدولار يتراجع بعد بيانات الوظائف الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 5 أغسطس 2023 06:12 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، مما سمح ببعض الانتعاش للسبائك التي ما زالت تتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في ستة أسابيع.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1940.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش. لكن سعر المعدن الأصفر انخفض 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4 بالمئة عند 1976.10 دولار.

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وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.58 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 919.36 دولار.

ويتجه المعدنان لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1256.97 دولار للأوقية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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