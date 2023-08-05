نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تعزز تنافسية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 5 أغسطس 2023 06:12 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم «مصرالرقمية» لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع.

وقال معيط إن المنظومة تتكامل مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادى وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.

أضاف الوزير، أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها.

ترسيخ الحوكمة والشفافية يضمن فرصًا عادلة بين الجميع.. وصولًا لأفضل العروض

وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تغطى إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ ما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.

رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية: ميكنة كل إجراءات «التعاقد والترسية» بدءًا من حصر الاحتياجات حتى إعلان «نتائج البت»

ومن جانبه أوضح محمد عادل ، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا على إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، على نحو يسهم في دعم متخذى القرار.

عقود نموذجية «مؤمنة» لكل التعاقدات.. وأرشيف إلكتروني للحفظ الفوري

وأشار عادل إلى أن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكترونى لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفى التعاقد.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من «دليل المستخدم» من المنظومة الإلكترونية مباشرة أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.

وقال إنه يجب على كل الشركات المسجلة ببوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا الإسراع بالتسجيل على المنظومة الجديدة عبر الرابط الإلكترونى:

www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg

وفى حالة وجود أي استفسار بشأن التعامل مع المنظومة الجديدة يتم التواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر الهاتف: ٠١١٠٣٣٨٠٣٢٧ أو ٠١١٠٣٣٨٠٣٢٦ وطلب الدعم الفني لتجاوز أي تحديات قد تتكشف عند التسجيل.

ولفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن الجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية مستمرة في نشر العمليات التعاقدية على بوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا، جنبًا إلى جنب مع المنظومة الجديدة؛ تيسيًرا على مجتمع الأعمال.

www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg