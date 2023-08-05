السيسي يستقبل محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بالعلمين…

دبي - احمد فتحي في السبت 5 أغسطس 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودار لقاء “أخوي” بين الرئيسين، أكدا خلاله قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

كما بحث الرئيسان سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وناقش الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، وفق البيان.

كما أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.