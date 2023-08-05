الفريق أسامة ربيع: غرق قاطرة بعد اصطدامها بناقلة في قناة…

دبي - احمد فتحي في السبت 5 أغسطس 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة، بالكم 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح ربيع، في بيان، أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة “فهد” مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأشار رئيس الهيئة إلى الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري، التابع للهيئة، لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.

وتابع: كما جرى الدفع بالرافعة “إنقاذ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.