صادرات الحبوب التركية تناهز 7 مليارات دولار في 7 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - وكالات – بلغت صادرات قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في تركيا 6.9 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2023.

وزادت صادرات القطاع 10.6% في الفترة المذكورة مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بحسب بيان أصدره مجلس قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها التابع لمجلس المصدرين الأتراك.

وخلال الأشهر السبعة بلغ مجموع صادرات القطاع إلى دول خليجية نحو 270 مليون دولار، بحسب أحمد ترياقي أوغلو، رئيس مجلس القطاع في تركيا.

وأعرب ترياقي أوغلو عن ثقته بإمكانية زيادة حصتهم في أسواق منطقة الخليج خلال الفترة القادمة، حسبما أورده البيان.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، الخميس، أن العجز التجاري في البلاد قد اتسع بنسبة 15.7% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 12.38 مليار دولار.

وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات زادت 8.4% إلى 20.09 مليار دولار في يوليو بينما زادت الواردات 11.1% إلى 32.48 مليار دولار.