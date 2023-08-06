بيركشاير هاثاواي تربح أكثر من 10 مليارات دولار خلال الربع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - وكالات – سجلت شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت، أعلى معدل أرباح تشغيلية ربع سنوي على الإطلاق.

وحققت الشركة أرباحا تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 9.42 مليارات دولار قبل عام، إذ دفع الأداء القوي للشركة في أعمال قطاعات التأمين على مواجهة الضغوط الناجمة عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي دخل الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 35.9 مليار دولار.

وتأتي نتائج شركة “بيركشاير” القوية على الرغم من التحذير الذي أطلقه الملياردير الشهير في اجتماعه السنوي في أوماها خلال شهر مايو الماضي، والذي أشار إلى أن أرباح معظم وحدات الشركة التشغيلية قد تنخفض في 2023، بسبب ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من فترة استثنائية “غير معقولة”.

ورغم التحذير، إلا أن رفع معدلات الفائدة الذي قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام قد ساعد الشركة على جني عائد أكبر على السيولة النقدية التي تمتلكها بشكل أساسي في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.

ورغم تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني، إلا أن بافيت قد قال الخميس إن القرار “لن يقلل من شهيته للسندات”.