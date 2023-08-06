مال وأعمال

أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - وكالات – حددت شركة أرامكو السعودية، السبت، سعر البيع الرسمي للخام في سبتمبر لآسيا بزيادة 3.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي.

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أما سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر لشمال غرب أوروبا بزيادى 5.80 دولار فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

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وسعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر للولايات المتحدة بزيادة 7.25 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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