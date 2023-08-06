نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - وكالات – حددت شركة أرامكو السعودية، السبت، سعر البيع الرسمي للخام في سبتمبر لآسيا بزيادة 3.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي. أما سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر لشمال غرب أوروبا بزيادى 5.80 دولار فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال. وسعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر للولايات المتحدة بزيادة 7.25 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

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