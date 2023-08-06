الرئيس السيسي يستقبل حمد بن عيسى عاهل مملكة البحرين

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.

وتناول الزعيمان “العلاقات الأخوية” على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا، والتي ترتكز على “دعائم الأخوة والثقة”؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

كما استعرض الزعيمان خلال لقائهم “الأخوي” عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وأكدا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك؛ سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏