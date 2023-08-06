صندوق التقاعد الياباني يسجل أرباحا قياسية في الربع الثاني…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 12:12 مساءً - وكالات – حقق صندوق التقاعد الحكومي الياباني أرباحا قياسية بلغت 18.98 تريليون ين ياباني (133 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب الارتفاع في عائدات الأسهم المحلية والسندات الخارجية.

وأعلن صندوق الاستثمارات الخاص بمعاشات التقاعد الحكومية الأكبر في العالم، في طوكيو، الجمعة، أن أرباحه قد نمت بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعقب الزيادة، بلغت إجمالي الأصول الخاصة بالصندوق نحو 219.17 تريليون ين (1.54 تريليون دولار)، وهو مستوى قياسي.

وحققت الأسهم اليابانية أداء جيدًا خلال الربع الثاني من 2023، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 14.4%.

كما ضخ مستثمرون كثر استثماراتهم بالأسهم اليابانية، كان منهم الملياردير الأمريكي الشهير وارن بافيت.

ومن جهة أخرى، ارتفعت أصول الصندوق من الأسهم في الخارج بنسبة بلغت 15.4%، بينما ارتفعت السندات الخارجية للصندوق بنسبة 8.1%.

وفي بيان له، الجمعة، قال رئيس الصندوق ماساتاكا ميازونو إن الأرباح القياسية التي حققها الصندوق هي مجرد نتيجة قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن نمو الأرباح بنسبة 9.5% هو أمير قد يتكرر لمرة واحدة كل 9 أعوام.

وأشار ميازونو إلى أن الصندوق ملتزم باستثماراته طويلة الأجل.