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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفريق أسامة ربيع: تحديد موقع القاطرة الغارقة وإنقاذ 6 من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج- أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث من القاطرة نبيل الهلالي.
وأوضح رئيس الهيئة أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم ٦١ ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.
وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقودا.
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