نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماجد فهمي: استمرار الزيادة في التكاليف يدفع لمزيد من ارتفاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:13 مساءً - سارة هشام _ يرى ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك التنمية الصناعية، أن أغلب العوامل المؤثرة في الضغوط التضخمية وزيادة الأسعار بالسوق داخلية وتخص السوق المحلية، يتقدمها ارتفاع التكاليف على المنتجين والتجار والتي يتم تمريرها للمستهلك النهائي، سواء الناتجة عن فروق سعر الصرف أو زيادة أعباء التمويل من البنوك في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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