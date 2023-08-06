مال وأعمال

زينب هاشم: العوامل الخارجية الأكثر تأثيرا على توقعات التضخم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر زينب هاشم: العوامل الخارجية الأكثر تأثيرا على توقعات التضخم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:13 مساءً - أمنية إبراهيم _ قالت زينب هاشم رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن الشهور المقبلة قد تشهد ضغوطًا تضخمية متزايدة بالسوق المحلية بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية لعدد من السلع الاستراتيجية أبرزها القمح والأرز والسكر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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