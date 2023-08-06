جي بي مورجان يستبعد ركود الاقتصاد الأمريكي رغم المخاطر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:13 مساءً - سي ان بي سي _تخلى محللو بنك جي بي مورجان عن توقعاتهم بركود الاقتصاد الأمريكي منضمين لمحللي وول ستريت الذين يعتقدون أن الركود لم يصبح حتمياً.

وقال مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين لدى أكبر مصرف أمريكي في مذكرة الجمعة الرابع من أغسطس آب، إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو بنحو 2.5% في الربع الثالث الجاري، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة للبنك عند 0.5%.

وأضاف: بالنظر إلى تلك المستويات من النمو، نحن نشكك في أن الاقتصاد سيفقد سريعاً ما يكفي من الزخم بحيث ينزلق إلى ركود معتدل بحلول مطلع الربع المقبل.

وأشار فيرولي إلى عوامل تدعم وجهة النظر تلك مثل البيانات الإيجابية، وحل مأزق سقف الدين داخل الكونجرس، وكذلك احتواء أزمة المصارف في مارس، كرياح معاكسة محتملة تم التخلص منها.

وأوضحت مذكرة جي بي مورجان أنه تم تحقيق مكاسب إنتاجية، بدعم من التنفيذ الأوسع نطاقاً للذكاء الاصطناعي، وتحسن إمدادات العمالة وإن كانت قد تراجعت قليلاً الأشهر الماضية.

ومع ذلك، شدد فيرولي أن الاقتصاد الأمريكي لم يتجاوز بالكامل كافة المخاطر، خاصة بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، ووصلت معدلات الفائدة إلى 5.25%، ومع ذلك فإن التضخم لا يزال أعلى المستهدف البالغ 2%.

وتابع: المخاطر الهبوطية لا تزال متصاعدة للغاية..ومن بين السبل التي قد تجعل تلك المخاطر تتحقق هي ألا يكون الفدرالي قد انتهى من سياسة رفع الفائدة.

كما استبعد أن يبدأ الفييدرالي خفض الفائدة حتى الربع الثالث من العام المقبل.