نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد بدرة: أزمة الغذاء العالمية تزيد من ضغوط التضخم محليا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 02:11 مساءً - هاجر عطية _ قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن العائد على الجنيه حاليًا يمنح فائدة سلبية، في ضوء وصول التضخم لمستوى بين 36% إلى 41%، وبلوغ سعر الفائدة حاليًا نحو 19%، وهناك فرق تقريبًا 22% بين سعر الفائدة الحقيقي والتضخم، ويعتبر ذلك أحد أسباب رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير، في محاولة لتضييق هذه الفجوة وزيادة جاذبية الجنيه المصري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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