نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني جنينة: ذروة التضخم مرهونة بالمضي قدما في الإصلاحات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 02:11 مساءً - هاجر عطية _ قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، والمحاضر بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن كل تأخير في الإصلاحات يؤجل ذروة التضخم، مشيرًا إلى عدم إتمام المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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