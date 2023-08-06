نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف سامي: مستويات العرض والطلب وسعر الصرف الأكثر تأثيرا على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 02:11 مساءً - رنا ممدوح _ أكد شريف سامي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجموعة من العوامل الرئيسية تؤثر على معدلات التضخم وتوقعاتها، منها التغيير في سعر الصرف، والتغيير في مستويات العرض والطلب، كسهولة وصول التجار والحصول على البضائع، وانتظام إمداد المحلات والمتاجر والمعارض بالسلع، كل تلك العوامل وغيرها تنعكس بشكل أساسي على معدلات التضخم ومستويات الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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