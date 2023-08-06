انت الأن تتابع خبر العراق يوافق على زيادة كمية النفط المصدرة للأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، الأحد ، أن العراق وافق على زيادة كمية النفط المصدرة إلى الأردن ، من 10آلاف برميل يوميا ، إلى 15 ألف برميل .

وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في الوزارة المهندسة إيمان عواد، إن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من بداية شهر آب الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيـز النفـط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية بتاريخ 4/ 5/ 2023.

وأضافت أن الوزارة اتخذت الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة كافة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق "مستودع كركوك الحديث"، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي (450) ألف برميل شهريا، بدلا من (300) ألف برميل شهريا.

وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري إلى بغداد بتاريخ 24 تموز الماضي، والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة للأردن.